Пожар на складе стройматериалов на территории 102-й российской военной базы в Гюмри локализован

Пожар на складе строительных материалов на территории 102-й российской военной базы в Гюмри локализован. Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

«В настоящее время пожар локализован. Для выяснения причин возгорания будет проведено расследование», — сообщили в пресс-службе.

12 июля в 15:55 в Ширакский региональный Центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на территории 102-й российской военной базы в Гюмри горит травяной покров. На место происшествия выехала бригада пожарных и спасателей.

Оказалось, что горит склад здания.