Пожар на складе стройматериалов на территории 102-й российской военной базы в Гюмри локализован
20:27, 12 Июль 2022
Пожар на складе строительных материалов на территории 102-й российской военной базы в Гюмри локализован. Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
«В настоящее время пожар локализован. Для выяснения причин возгорания будет проведено расследование», — сообщили в пресс-службе.
12 июля в 15:55 в Ширакский региональный Центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на территории 102-й российской военной базы в Гюмри горит травяной покров. На место происшествия выехала бригада пожарных и спасателей.
Оказалось, что горит склад здания.
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