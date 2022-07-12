Премьер-министр Пашинян принял представителей Армянской евангелической ассоциации Америки 

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей Армянской евангелической ассоциации Америки во главе с исполнительным директором Завеном Ханджяном.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян

приветствовал гостей и поздравил их по случаю 175-летия Армянской евангелической церкви.

Завен Ханджян поблагодарил главу правительства за встречу и представил реализуемые Армянской евангелической ассоциацией программы.

Собеседники обменялись мнениями об отношениях Армения-диаспора, стоящих перед нашим государством вызовах и путях их преодоления.