Премьер-министр Пашинян принял представителей Армянской евангелической ассоциации Америки
20:00, 12 Июль 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей Армянской евангелической ассоциации Америки во главе с исполнительным директором Завеном Ханджяном.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал гостей и поздравил их по случаю 175-летия Армянской евангелической церкви.
Завен Ханджян поблагодарил главу правительства за встречу и представил реализуемые Армянской евангелической ассоциацией программы.
Собеседники обменялись мнениями об отношениях Армения-диаспора, стоящих перед нашим государством вызовах и путях их преодоления.
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