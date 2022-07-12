Число заражений оспой обезьян в мире превысило девять тысяч

Более 9 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 63 странах мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберется на следующей неделе и рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой", - сказал глава ВОЗ на брифинге.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.