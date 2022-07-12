Парламент Люксембурга одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Парламент Люксембурга поддержал присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в Twitter премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

"Горжусь тем, что парламент Люксембурга сегодня одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Настало время противостоять вызовам нашей коллективной безопасности на основе единства, дипломатии и стойкости", - написал Беттель.

Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.