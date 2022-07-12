Роль кино — изучать общество: Коста-Гаврас провел в Ереване встречу со своими поклонниками 

В рамках 19-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в Армении находится лауреат Каннского и Берлинского фестивалей, оскароносный режиссер и сценарист, живой классик мирового кинематографа Коста-Гаврас.

Как сообщает Арменпресс, 12 июля режиссер в сопровождении кинематографистов посетил Союз кинематографистов Армении и расписался на стене каминного зала. Затем киноманы имели возможность побеседовать с режиссером.

В ходе беседы он сказал, что он всего лишь режиссер и старается делать все максимально хорошо в своей сфере.

Режиссер в молодости жил в Греции, где в основном смотрел вестерны. Кино интересовало Коста-Гавраса, но мало что говорило о жизни.

Фото։ Айка Бадаляна

«Я поехал во Францию, потому что это была единственная страна в Европе, где образование было бесплатным, где студентам помогали. В то время я думал, что лучшие писатели в мире — французы. Я тоже хотел писать.

Я поступил в Сорбонну, где открыл для себя фильмотеку и посмотрел такие фильмы, которые сильно отличались от фильмов, которые я видел в Греции. Оказалось, что кино может быть аналогом древнего театра, театром, который говорит о людях, их отношениях, ненависти, любви. Я обнаружил, что кино — это не только способ развлечься, но и может дать повод для размышлений», — сказал режиссер и напомнил, что поступил в университет, чтобы изучать писательское мастерство, но решил рассказывать истории через картины.

Говоря о кинематографе Коста-Гавраса, часто говорят, что он создает фильмы с политическими акцентами, однако сам режиссер считает, что в любом фильме есть политика, но это также церемония, а не политическая речь или текст, и люди идут смотреть фильмы, чтобы пережить множество эмоций, они идут в кино плакать, смеяться, веселиться, грустить, а потом каждый справляется с этими эмоциями так, как хочет сам.

«Возможно, я касался запретных тем в своих фильмах и делал это запрещенными способами, но многие режиссеры поступали так. Роль кино — изучать общество, размышлять о тех слоях, о которых никто не говорит. Кино делает это за счет талантливых актеров», — подчеркнул он.

Он вспомнил свой первый сценарий, по которому был снят фильм. В фильме снялись известный французский актер Ив Монтан и актриса Симона Синьоре. Режиссер рассказал, что после ознакомления со сценарием один из продюсеров предложил ему снять фильм. Коста-Гаврас удивился, но не смог отказаться. Он хотел видеть дочь Сеньоре в роли юной девушки.

После ознакомления со сценарием Сеньоре предложила сыграть роль одной из зрелых женщин, отметив, что дочери еще нужно учиться. Затем Иву Монтану предложили сняться в фильме. «Каждый съемочный день я говорил себе: если провалю фильм, то буду самым большим идиотом в мире», — признается он и с радостью вспоминает, что фильм удался.

Говоря об Армении, режиссер сказал, что давно хотел приехать в Армению, но возможности не было. «Я хотел приехать, потому что у меня есть друзья-армяне в Париже, и я знаю вашу историю, которая была довольно сложной. Она непростая и сейчас», — сказал Коста-Гаврас.

Оскароносный фильм «Зета» Коста-Гавраса стал первым фильмом в истории «Оскара», который был номинирован как на «Лучший фильм», так и на «Лучший фильм на иностранном языке». В 1982 году Коста-Гаврас получил «Золотую пальмовую ветвь» и премию «Оскар» за лучший сценарий за «Пропавших без вести», а «Музыкальная шкатулка» (1989) выиграла на 40-м Берлинском международном кинофестивале награду «Золотой медведь».

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проходит 10-17 июля. В рамках фестиваля пройдет ретроспективная программа фильмов Коста-Гаврас, открытие которой состоится 12 июля ереванской премьерой фильма «Зета».

Анжела Амбарцумян

Фото: Айк Бадалян