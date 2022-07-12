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Азиатские индексы - 12-07-22

Азиатские индексы - 12-07-22

ТОКИО, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.77% и составил 26336.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.64% и составил 1883.30 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.97% и составил 3281.47 пункта, а HANG SENG снизился на 1.32% и составил 20844.74 пункта.


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