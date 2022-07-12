Премьер-министр Пашинян принял генерального директора корпорации “Росатом” Алексея Лихачева

Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального директора российской государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” Алексея Лихачева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пшинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере энергетики имеет насыщенную повестку, а “Росатом” является основным партнером правительства Армении в сфере атомной энергетики. Глава исполнительной власти высоко оценил роль корпорации в продлении срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС и выразил уверенность, что сотрудничество и впредь будет эффективным.

Алексей Лихачев поблагодарил за тесное сотрудничество и отметил, что корпорация “Росатом” заинтересована в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с правительством Армении.



Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока ААЭС, возможности строительства новой атомной электростанции в Армении, коснулись развития атомной энергетики, а также вопросов сотрудничества в области возобновляемой энергетики.