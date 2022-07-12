Совет ЕС утвердил присоединение Хорватии к зоне евро
Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам утвердил решение о присоединении Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении пресс-службы Совета ЕС.
"Совет ЕС принял необходимые правовые акты. Хорватия станет 20 страной ЕС, которая присоединяется к зоне евро", - говорится в документе.
Ранее это решение утвердил саммит ЕС 24 июня и Европарламент 5 июля.
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