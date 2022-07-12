Никол Пашинян принял новоназначенного посла Сирии в Армении
16:23, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нору Арисян.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министр поздравил посла Арисян с началом дипломатической миссии и пожелал ей плодотворной деятельности на благо развития отношений между двумя странами.
«Армения ценит сотрудничество и исторические связи с Сирией. Мы следим за развитием событий и желаем, чтобы наша дружественная Сирия преодолела кризис днем раньше", - сказал Никол Пашинян.
Премьер-министр рассказал о направленой 2019 г. в Сирию гуманитарной миссии, которая проводила мероприятия по гуманитарному разминированию, противоминной осведомленности населения, оказанию медицинских услуг.
Посол Нора Арисян поблагодарила за добрые слова и подчеркнула, что для нее, как сирийской армянки, большая честь служить на дипломатической службе в Армении. От имени сирийских властей она выразила признательность властям РА за оказанную стране гуманитарную помощь и отметила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений.
Собеседники подчеркнули роль сирийско-армянской общины в укреплении армяно-сирийских связей. Состоялся обмен мнениями о повестке и перспективах сотрудничества.
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