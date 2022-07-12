Госдеп: США хотят диалога с РФ по ядерной тематике, но не могут его возобновить из-за СВО

США хотели бы работать с Россией по вопросам ядерной безопасности, но не считают возможным это делать из-за специальной военной операции на Украине". Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на вебинаре в Брюсселе.

"Мы продолжаем уделять внимание вопросам контроля над вооружениями <...>. К сожалению, нам пришлось приостановить переговоры по стратегической стабильности. У нас действительно есть механизмы [диалога], которые мы хотим вернуть, чтобы обсудить ядерную проблематику с Россией, но, к сожалению, мы не могли это делать", - сказала Дженкинс журналистам.

По ее словам, сейчас страны Запада концентрируют свои усилия на том, чтобы предотвратить "ядерную войну" с Россией, и стараются помогать Украине.

В обращении к участникам Х Петербургского международного юридического форума президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности и сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что какие-либо осязаемые планы по продолжению диалога РФ и США по стратегической стабильности в настоящий момент отсутствуют.