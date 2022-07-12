20 из 25 выпускников средней школы Вардениса поступили в ведущие вузы Армении

ГАВАР, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. г. Варденис, Гегаркуникская область. 20 из 25 выпускников Амбарцумянской средней школы 2021-22 учебного года поступили в ведущие вузы РА.



Как сообщила «Арменпресс» директор Варденисской средней школы Майя Восканян, из выпускников 5 поступили в Ереванский Медицинский университет имени Гераци, 4 - в университет иностранных языков им. В.Брюсова, 4 - в Ереванский государственный университет, 4 - в государственный инженерный университет Армении, 2 - в государственный педагогический университет Армении, один - в государственный экономический университет Армении.

«Кроме этого важного достижения, в 2021-2022 учебном году семь учеников школы приняли участие в республиканском этапе предметных олимпиад, из которых по предмету «Химия» Ованес Казарян был удостоен именной стипендии 3-й степени, Элен Тадевосян получила Почетную грамоту по предмету «Биология».



Средняя школа имени Х.Амбарцумяна Вардениса действует с 2010 года, и за последние 12 лет в Ереванском государственном Медицинский университет им. Гераци зачислены, учатся или уже закончили 40 выпускников. Таковы наши достижения, которыми мы можем гордиться", - сказала Майя Осканян.

Хосров Хлгатян