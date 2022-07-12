В Гегаркуникской области уже собрано около 5000 тонн кормов







Как сообщил



Все технические, а также традиционные меры были приведены в действие. «По состоянию на 12 июля в области накоплено около 5 тысяч тонн кормов - средняя урожайность 2-3 тонны с 1 га. В некоторых местах с 1 га собирают до 5-6 тонн урожая. Имеющихся технических средств вполне достаточно для полной и своевременной организации уборки урожая. Пока уборка ведется в низменных районах.



Единственной проблемой является цена дизельного топлива, которая выросла на 220 драмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 670 драмов за литр, что в свою очередь ведет к увеличению стоимости кормов, что в свою очередь повлияет на цены сельскохозяйственной продукции. Но, несмотря на это, хозяйства постараются собрать корм полностью. Заготовка скота также будет проходить в августе-сентябре", - сказал Мартин Петросян.



Хосров Хлгатян ГАВАР, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Заготовка кормов началась в Гегаркуникской области с первых чисел июля.Как сообщил «Арменпресс» начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гегаркуникской области Мартин Петросян, по сравнению с прошлым годом животноводческие фермы в этом году будут иметь возможность накопить на засеянных и естественных пастбищах достаточно кормов, так как сформировалась густая растительность.Все технические, а также традиционные меры были приведены в действие. «По состоянию на 12 июля в области накоплено около 5 тысяч тонн кормов - средняя урожайность 2-3 тонны с 1 га. В некоторых местах с 1 га собирают до 5-6 тонн урожая. Имеющихся технических средств вполне достаточно для полной и своевременной организации уборки урожая. Пока уборка ведется в низменных районах.Единственной проблемой является цена дизельного топлива, которая выросла на 220 драмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 670 драмов за литр, что в свою очередь ведет к увеличению стоимости кормов, что в свою очередь повлияет на цены сельскохозяйственной продукции. Но, несмотря на это, хозяйства постараются собрать корм полностью. Заготовка скота также будет проходить в августе-сентябре", - сказал Мартин Петросян.Хосров Хлгатян