Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита

Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в Twitter.

"ЕС увеличивает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 миллиард евро", - написал он.

Этот вопрос рассматривался во вторник на совете министров экономики и финансов стран союза.

Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК, но ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. ЕП дал "зеленый свет" на прошлой неделе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Средства пойдут из нового пакета макрофинансовой помощи, анонсированного Еврокомиссией в мае. Ее общий объём может составить до 9 миллиардов евро. Майский пакет был поддержан лидерами стран Евросоюза, но не был окончательно одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС.

ЕК в июле сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же она отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.

Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.