У Армении всего один участник чемпионата мира по легкой атлетике







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Ерванд Мкртчян, многократный чемпион и рекордсмен Республики Армения, также является победителем Балканских игр и чемпионата малых европейских стран.



Атлет уже на соревнованиях с президентом федерации спорта Армении Робертом Эммияном. ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С 15 по 24 июля в Юрджине, штат Орегона, США, пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Зарегистрировано 1900 спортсменов из 192 стран.По сообщению «Арменпресс» , об этом пишет Олимпийский комитет Армении. От Армении выступит ведущий бегун, Гюмриец Ерванд Мкртчян. Он примет участие в забеге на 1500 метров в Кёльне.Ерванд Мкртчян, многократный чемпион и рекордсмен Республики Армения, также является победителем Балканских игр и чемпионата малых европейских стран.Атлет уже на соревнованиях с президентом федерации спорта Армении Робертом Эммияном.