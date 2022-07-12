Советник Блинкена заявил о сдвиге в партнерстве США и стран Индо-Тихоокеанского региона

Присутствие лидеров Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии на последнем саммите Североатлантического альянса отражает "значительный сдвиг" в партнерстве США, НАТО и государств Индо-Тихоокеанского региона в области безопасности. Такое мнение выразил в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters старший политический советник американского госсекретаря Энтони Блинкена Дерек Шолле. По его словам, расширение этого партнерства направлено на противодействие Китаю, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я думаю, что одним из самых значительных сдвигов, которые мы наблюдали за последнее десятилетие, является развитие отношений между нашими трансатлантическими партнерами и нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал дипломат.

С его точки зрения, участие лидеров Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в саммите, а также недавно принятая стратегическая концепция НАТО, в которой Китай впервые упоминается как источник беспокойства, оказались "началом того, что могло бы стать очень тесным сотрудничеством".

"Мы многое можем сделать вместе, будь то военные учения или взаимодействие в таких вопросах, как глобальное здравоохранение", - считает Шолле.