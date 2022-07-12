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В Армении в 2023 году пенсии увеличат на 6 тысяч драмов

В Армении в 2023 году пенсии увеличат на 6 тысяч драмов
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В следующем году в Армении запланировано повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

«Мы планируем повысить пенсии и пособия в 2023 году. Также на заседании правительства премьер-министр объявил о повышении минимальной заработной платы", - сказал Мкртчян.

По словам министра, сейчас в рабочем порядке обсуждают бюджет на 2023 год.

"Планируется повышение пенсии на 6 тысяч драмов в 2 этапа", - сказал министр, добавив, что в министерстве обсуждаются и другие меры.
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