В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе

В Иране ожидают визит президента России Владимира Путина на следующей неделе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента.

"Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

В конце июня Путин встретился лично с президентом республики Ибрахимом Раиси во время Каспийского саммита в Ашхабаде.