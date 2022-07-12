В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе
В Иране ожидают визит президента России Владимира Путина на следующей неделе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента.
"Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
В конце июня Путин встретился лично с президентом республики Ибрахимом Раиси во время Каспийского саммита в Ашхабаде.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 14:13 У Армении всего один участник чемпионата мира по легкой атлетике
- 13:58 Советник Блинкена заявил о сдвиге в партнерстве США и стран Индо-Тихоокеанского региона
- 13:53 В Армении в 2023 году пенсии увеличат на 6 тысяч драмов
- 13:49 Правительство Армении планирует создать отдельное агентство внешней разведки
- 13:45 В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе
- 13:23 Президенты Турции и России обсудили вопросы российско-украинских отношений и создания зернового коридора
- 13:10 В Концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится концерт, посвященный произведениям французских композиторов
- 13:03 В Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и Ереване температура воздуха достигнет +39...+42 градусов
- 12:57 На 50-й сессии Совета ООН по правам человека Армения распространила заявление по нагорно-карабахскому вопросу
- 12:50 Армянский патриарх Стамбула Саак Машалян прокомментировал телефонный разговор Пашиняна и Эрдогана
- 12:37 Армянские нематериальные культурные ценности были представлены на фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо»
- 12:30 Евросоюз готов содействовать возвращению выведенных из Казахстана активов
- 12:09 Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций Армении из стрелкового оружия разного калибра
- 12:01 Арам Торосян назначен пресс-секретарем Министерства обороны РА
- 11:49 На Украине заявили, что за две недели получили от США $3 млрд помощи
- 11:46 В России зарегистрирован первый случай обезьяньей оспы
- 11:43 Внутренняя среда безопасности государства станет более управляемой: Кочарян о планах создания МВД
- 11:25 Politico: визит Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в США
- 10:47 «Сокровище», найденное в районе Гндеванк, впервые будет представлено в рамках выставки-концерта в музее «Звартноц»
- 10:46 В РПА зафиксировали прекращение альянса «Честь имею»: парламентскую фракцию возглавит Айк Мамиджанян
- 10:36 Марукян считает телефонный разговор Пашинян-Эрдоган важным шагом в процессе нормализации армяно-турецких отношений
- 10:21 Мадуро анонсировал визит Эрдогана в Венесуэлу
- 10:14 Матч «Арарат»—«Шкендия» будут обслуживать украинские арбитры
- 10:10 Женская сборная Армении по баскетболу М20 проиграла Израилю
- 10:08 «Арарат-2» вновь сыграет в Первой группе чемпионата
19:45, 08.07.2022
1744 просмотров Индия поддерживает урегулирование Карабахского конфликта под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ: посол Деваль
15:13, 07.07.2022
1582 просмотров Азербайджан пытается экспортировать политику ненависти к армянам в другие страны: Посольство РА в Греции
19:07, 08.07.2022
1448 просмотров Индия должна получить официальное предложения от армянской стороны по коридору «Персидский залив — Черное море»: посол
19:14, 08.07.2022
1416 просмотров Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии в связи с убийством Синдзо Абэ
20:48, 07.07.2022
1413 просмотров ЮНЕСКО обратилась к совместной заявке Армении и Ирана на тему «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея»