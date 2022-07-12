Президенты Турции и России обсудили вопросы российско-украинских отношений и создания зернового коридора
13:23, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с российско-украинскими отношениями, военными действиями, происходящими на Украине, и созданием так называемого зернового коридора для экспорта зерна морем.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил официальный сайт президента Турции.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Путиным. Они обсудили ситуацию в Сирии, ситуацию на Украине в свете военных действий, проводимых Россией, а также создание безопасных коридоров для экспорта зерна через Черное море", - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора Эрдоган отметил, что пора начинать действия, направленные на реализацию плана по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна.
В разговоре с Путиным Эрдоган обратил внимание на важность расширения механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Вопрос создания так называемого зернового коридора обсуждался 8 июня в Анкаре на переговорах министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев очистит свои порты от мин и сможет обеспечить экспорт товаров через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь.
21 июня в Москве состоялись переговоры между военными делегациями Турции и России по вопросу создания безопасного коридора для экспорта украинского зерна. МИД и Минобороны Турции назвали их позитивными и конструктивными, отметив, что принято решение о продолжении консультаций.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил после саммита НАТО в Мадриде, что Анкара готова реэкспортировать сельскохозяйственную продукцию, которая будет транспортироваться через Черное море. По его словам, в портах Украины находится около 20 турецких торговых судов, готовых к перевозке.
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