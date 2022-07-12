В Концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится концерт, посвященный произведениям французских композиторов
13:10, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В преддверии Национального дня Франции, 13 июля, в 19:00 в концертном зале «Арно Бабаджанян» состоится концерт, посвященный произведениям французских композиторов.
Как сообщили «Арменпресс» в концертном зале, концерт называется La FRANCOPHONIE Chantée et Dansée (Поющая и танцующая франкофония). Руководитель проекта Серине-Люба Тадевосян, преподаватель французского языка Национального академического театра оперы и балета имени Ал.Спендиаряна.
Цель концерта под названием «Поющая и танцующая франкофония» - показать, как армянская молодежь представляет произведения французских композиторов. Выступят студенты Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, артисты Молодежной оперной программы. В этом году мероприятие посвящено юбилею Клода Дебюсси, и по этому случаю артисты Balmanukyan Dance Project также представят танцевальное представление: оно называется «Лунная соната» в честь знаменитого произведения Дебюсси.
День взятия Бастилии — национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Взятие Бастилии, положившее начало свержению абсолютной монархии, положило начало Великой Французской революции.
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