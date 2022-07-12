В Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и Ереване температура воздуха достигнет +39...+42 градусов
13:03, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Территория республики продолжает находиться под влиянием тропических теплых воздушных потоков из районов Аравийского полуострова, в связи с чем в дневные часы 12-17 июля в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереванетемпература воздуха достигнет +39...+42 градусов тепла. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА. 13-17 июля в столице ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра со скоростью 17-20 м/с.
Погода без осадков ожидается в регионах с 13-17 июля. Ветер: юго-восточный 2-5 м/с.
В предгорьях Армавира, Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха с 14 по 16 июля повысится на 2-4 градуса.
Сегодня и завтра в Арцахе ожидается погода без осадков.
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