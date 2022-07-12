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Армянские нематериальные культурные ценности были представлены на фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо»

Армянские нематериальные культурные ценности были представлены на фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо»
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, а также Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и местной армянской общины Армения приняла участие в четвертом международном фестивале "Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», прошедшего под эгидой ЮНЕСКО в Якутске. 

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и культуры РА, фестиваль был посвящен культурному наследию России и разных народов мира. Участвовали около 100 представителей Армении, Индии, Монголии, Киргизии, Азербайджана, Турции, а также различных регионов России: Калмыкии, Алтая, Тивы, Бурятии, Якутии.

Армения была представлена на фестивале популяризацией танца «Кочари» и эпоса «Сасунци Давид», занесенных в списки нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Честь представить танец Кочари на фестивале была предоставлена этнографическому ансамблю песни и танца «Ардвин», который исполнил обобщённое исполнение 5 вариантов «Кочари», а эпос «Сасунци Давид» представил Корюн Давтян, учредитель-руководитель образовательно-культурного центра «Кайт».

Заключительный концерт, состоявшийся в Якутском государственном театре оперы и балета, завершился исполнением армянского танца «Кочари» в исполнении этнографического ансамбля песни и пляски «Ардвин».

Армения ратифицировала конвенцию «Об охране нематериального культурного наследия» ЮНЕСКО от 2003 г. в 2006 году. и до сих пор  в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО зарегистрированы следующие элементы: «Дудук и его музыка» (2008 г.), «Армянское искусство хачкара. Советы хачкара и изготовления хачкара» (2010), «Перформативные проявления эпоса «Сасна црер или Давид Сасунский» (2012), «Лаваш: традиционное приготовление хлеба, значение и культурные проявления в Армении» (2014), «Кочари. традиционный групповой танец» (2017 г.), «Армянская каллиграфия и ее культурные проявления» (2019 г.), «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея» (2020 г.).
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