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Евросоюз готов содействовать возвращению выведенных из Казахстана активов

Евросоюз готов содействовать возвращению выведенных из Казахстана активов

Власти Европейского союза готовы оказать содействие Казахстану в возврате незаконно выведенных из республики активов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала на встрече с председателем казахстанского Агентства по противодействию коррупции Олжасом Бектеновым.

"Хочется особо отметить открытость и готовность агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов", - сказала Хакала, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, стороны обсудили расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими беспорядками в Казахстане. "На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола", - отметил Бектенов. 


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