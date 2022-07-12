На Украине заявили, что за две недели получили от США $3 млрд помощи

Украина за две недели получила от США два транша на общую сумму $3 млрд. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от Трастового фонда Всемирного Банка и Агентства США по международному развитию. Это второй грант от США за две недели, суммарная помощь составляет 3 миллиарда долларов", - написал он в Twitter.