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В России зарегистрирован первый случай обезьяньей оспы 

В России зарегистрирован первый случай обезьяньей оспы 
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В России зарегистрирован первый случай обезьяньей оспы. Молодой человек, у которого диагностировали обезьянью оспу, на днях вернулся из Европы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что болезнь молодого человека протекает в легкой форме и не угрожает его жизни. Молодой человек изолирован и находится в медицинском учреждении.
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