Внутренняя среда безопасности государства станет более управляемой: Кочарян о планах создания МВД
11:43, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Создавая Министерство внутренних дел и внося многие другие изменения, государство в Армении стремится сделать службу в системе более привлекательной, а внутреннюю среду безопасности государства - более управляемой. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян на парламентских слушаниях на тему "Создание Министерства внутренних дел, значение гражданского контроля".
«В секторе реформ, связанных со сферой безопасности плана правительства Армении на 2021-2026 годы, реформы полиции занимают особое место, с приоритетом создания Министерства внутренних дел. В рамках упомянутых реформ нам удалось создать патрульную службу в столице и уже в некоторых областях, сфера действия которой постепенно распространяется на разные населенные пункты республики. Благодаря своему высокому профессионализму она станет конкурентоспособной и будет постоянно расширять свои профессиональные возможности", - сказал Кочарян.
По словам Кочаряна, восстановив МВД, государство решит сразу несколько важных задач. Будут определены конкретные функции МВД, внедрена новая система подготовки кадров. МВД фактически станет отраслевым внутриполитическим органом.
«Демократический контроль над властными структурами — один из важных принципов стран, придерживающихся парламентской модели правления. А создав МВД, мы не только сделаем структуру более управляемой, но и поспособствуем ее прозрачному функционированию и повышению подотчетности. Эти и многие другие изменения приведут к тому, что, с одной стороны, мы сделаем службу в системе более привлекательной, а с другой стороны, внутренняя среда безопасности нашего государства станет более управляемой», — сказал председатель Комиссии.
По его словам, в результате совместной работы с Полицией, Минюстом и международными структурами наметились институциональные и функциональные особенности вновь создаваемого МВД. И цель слушаний – сделать общественность участником этих важных реформ.
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