«Сокровище», найденное в районе Гндеванк, впервые будет представлено в рамках выставки-концерта в музее «Звартноц»





ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июля в 19:30 в историко-культурном заповеднике-музее «Звартноц» состоится культурно-массовая мероприятие «Бронзовое эхо прерванной молитвы».



Как сообщили



На мероприятии выступят государственный камерный оркестр Армении, государственный камерный хор "Овер", пианист Айк Меликян. Дирижер Лука Багдасарян.



Организаторами мероприятия являются ГНКО «Историко-культурный заповедник-музеи и Служба охраны исторической среды» и Национальный центр камерной музыки. ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июля в 19:30 в историко-культурном заповеднике-музее «Звартноц» состоится культурно-массовая мероприятие «Бронзовое эхо прерванной молитвы».Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, "сокровище", обнаруженное много лет назад на территории монастырского комплекса Гндеванк и впервые представленное целиком, будет представлено в уникальном формате в рамках выставка-концерт.На мероприятии выступят государственный камерный оркестр Армении, государственный камерный хор "Овер", пианист Айк Меликян. Дирижер Лука Багдасарян.Организаторами мероприятия являются ГНКО «Историко-культурный заповедник-музеи и Служба охраны исторической среды» и Национальный центр камерной музыки.