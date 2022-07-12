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«Сокровище», найденное в районе Гндеванк, впервые будет представлено в рамках выставки-концерта в музее «Звартноц»

«Сокровище», найденное в районе Гндеванк, впервые будет представлено в рамках выставки-концерта в музее «Звартноц»

ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июля в 19:30 в историко-культурном заповеднике-музее «Звартноц» состоится культурно-массовая мероприятие «Бронзовое эхо прерванной молитвы».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, "сокровище", обнаруженное много лет назад на территории монастырского комплекса Гндеванк и впервые представленное целиком, будет представлено в уникальном формате в рамках выставка-концерт.

На мероприятии выступят государственный камерный оркестр Армении, государственный камерный хор "Овер", пианист Айк Меликян. Дирижер Лука Багдасарян.

Организаторами мероприятия являются ГНКО «Историко-культурный заповедник-музеи и Служба охраны исторической среды» и Национальный центр камерной музыки.
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