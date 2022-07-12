В РПА зафиксировали прекращение альянса «Честь имею»: парламентскую фракцию возглавит Айк Мамиджанян
10:46, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполнительный орган Республиканской партии Армении предложил кандидатуры Айка Мамиджаняна на должность руководителя фракции «Честь имею» Национального собрания, а Тиграна Абрамяна на должность секретаря фракции.
Как сообщает «Арменпресс», об этом партия распространила сообщение.
11 июля состоялось заседание исполнительного органа партии, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности партии.
«Подчеркнута важность активизации работы со структурными подразделениями и полной реализации рабочих программ отраслевых организаций. На заседании также была представлена текущая информация о работе, проводимой с международными партнерами в рамках внешних связей РПА. Обсуждена дальнейшая деятельность депутатов-республиканцев в Национальном Собрании. Учтено заявление лидера партии «Айреник» о выходе из альянса «Честь имею» и зафиксировано прекращение существования альянса.
Принимая во внимание, что одноименная фракция все еще существует в Национальном Собрании и вакантное место ее главы должно быть заполнено с точки зрения обеспечения правовых и политических процессов, ВС РПА предложил кандидатуру Айка Мамиджаняна на пост главы фракции, а Тиграна Абрамяна - секретарем", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что подтверждено, что стержнем парламентской деятельности партии было и остается смещение власти, поэтому как в парламенте, так и вне парламента Республиканская партия готова сотрудничать с депутатами, политическими и общественные силы и деятели, преследующие эту повестку дня.
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