Марукян считает телефонный разговор Пашинян-Эрдоган важным шагом в процессе нормализации армяно-турецких отношений
10:36, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол по особым поручениям Армении, председатель партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян сослался на телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает «Арменпресс», Эдмон Марукян на своей странице в Facebook отметил, что в последний раз прямой контакт между лидерами Армении и Турции имел место около 10 лет назад, и добавил, что это чрезвычайно важный шаг в нормализации армяно-турецких отношений.
«Необходимо осознать, что постоянно закрытые границы и нулевые дипломатические отношения с Турцией никуда нас не приведут, особенно с учетом реалий последней войны. Важно, чтобы диалог продолжался и имел успешное завершение в виде открытия границ и установления дипломатических отношений. Армения продолжает активную дипломатию", - сказал Эдмон Марукян.
Премьер-министр Никол Пашинян 11 июля провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр Армении поздравил Президента Турции с праздником Курбан Байрам, а Президент Турции поздравил Премьер-министра Армении с наступающим Вардаваром, Преображением Иисуса Христа. Лидеры подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между их странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе. В этом контексте они выразили надежду, что договоренности, достигнутые в ходе встречи спецпредставителей их стран 1 июля, будут реализованы в ближайшее время.
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