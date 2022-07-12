Матч «Арарат»—«Шкендия» будут обслуживать украинские арбитры
10:14, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Судейский состав матча между «Араратом» и «Шкендией» в отборочном раунде розыгрыша Лиги конференций будет из Украины.
Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет пресс-служба футбольного клуба "Арарат".
Матч состоится 14 июля в 19:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна.
Главным арбитром будет Алексей Деревинский, ассистентами – Семен Слончак и Андрей Скрипка. Четвертым судьей будет Евгений Арановский.
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