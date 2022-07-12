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Женская сборная Армении по баскетболу М20 проиграла Израилю

Женская сборная Армении по баскетболу М20 проиграла Израилю

ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет продолжает выступления в подгруппе «В» дивизиона «В» чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет федерация баскетбола. Во второй игре сборная Армении уступила команде Израиля со счетом 40-102.

Самым результативным игроком матча стала Алиса Хатока с 20 очками.

В первом матче Армения обыграла Грузию со счетом 49-46.
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ретий матч сборная Армении проведет 13 июля, сыграв против Германии.


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