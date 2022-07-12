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«Арарат-2» вновь сыграет в Первой группе чемпионата

«Арарат-2» вновь сыграет в Первой группе чемпионата
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. После перерыва в один сезон «Арарат-2» возобновит выступления в Первой группе чемпионата.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Арарат". Перед началом сезона 2022/23 в тренерский штаб команды вошли главный тренер Александр Петросян, тренер Рафаэль Сафарян и тренер вратарей Ара Абрамян.

В настоящее время в команде идет активный процесс набора и формирования с участием как воспитанников детско-юношеской школы клуба, так и других футболистов.
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