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Байден представил на утверждение Сената кандидатуру нового посла США в Армении

Байден представил на утверждение Сената кандидатуру нового посла США в Армении
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент США Джо Байден представил Сенату кандидатуру бывшего поверенного в делах США в Украине Кристины Куинн на должность нового посла в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Соответствующий комитет Сената должен назначить дату слушаний, чтобы королева ответила на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по утверждению ее кандидатуры на пост посла США в Армении.

С 2019 года Кристина Куинн исполняет обязанности посла США в Украине. С 2016 по апрель 2019 года занимала должности исполняющего обязанности заместителя посла США в Париже, советника Посольства по экономическим вопросам.

За время своей дипломатической службы она занимала различные должности в дипломатических миссиях США в Таиланде, Великобритании, Европейском Союзе, России и на Филиппинах. Куинн также была директором по делам ЕС, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности США.

Дипломат из Калифорнии имеет степень бакалавра политических наук и степень магистра стратегических исследований.

Должность посла США в Армении с 19 февраля 2019 года занимает Линн Трейси.
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