Байден представил на утверждение Сената кандидатуру нового посла США в Армении
09:45, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент США Джо Байден представил Сенату кандидатуру бывшего поверенного в делах США в Украине Кристины Куинн на должность нового посла в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Соответствующий комитет Сената должен назначить дату слушаний, чтобы королева ответила на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по утверждению ее кандидатуры на пост посла США в Армении.
С 2019 года Кристина Куинн исполняет обязанности посла США в Украине. С 2016 по апрель 2019 года занимала должности исполняющего обязанности заместителя посла США в Париже, советника Посольства по экономическим вопросам.
За время своей дипломатической службы она занимала различные должности в дипломатических миссиях США в Таиланде, Великобритании, Европейском Союзе, России и на Филиппинах. Куинн также была директором по делам ЕС, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности США.
Дипломат из Калифорнии имеет степень бакалавра политических наук и степень магистра стратегических исследований.
Должность посла США в Армении с 19 февраля 2019 года занимает Линн Трейси.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия