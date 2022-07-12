Европейские индексы - 11-07-22

МОСКВА, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.40% и составил 12832.44 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.61% и составил 5996.30 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7196.59 пункта, а российский RTSI вырос на 0.83% и составил 1154.28 пункта.