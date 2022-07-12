Цены на цветные металлы - 11-07-22

ЛОНДОН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.34% и составила 2379.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.83% и составила 7584.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.28% и составила 1942.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.20% и составила 21839.00 долларов США, цена на олово выросла на 3.54% и составила 26263.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.84% и составила 3042.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.36% и составила 37103.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 60445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.