Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

"В настоящее время Беларусь подала заявку (о вступлении - ред.). Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии", - заявил Норов на круглом столе в Москве.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.