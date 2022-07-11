Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев

Временную защиту в ЕС запросили порядка 3,7 миллиона украинских беженцев, на территории союза в настоящее время находятся 3,2–3,7 миллиона беженцев с Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Праге.

"Всего въехали на территорию ЕС 6,7 миллиона украинцев, и около трех миллионов затем вернулись. Запросили временную защиту порядка 3,7 миллиона. Сейчас на территории ЕС находятся порядка 3,2-3,7 миллиона беженцев", - сказала она.

По ее словам, некоторые беженцы, запросившие временное убежище, уже вернулись на Украину, другие, напротив, находятся на территории ЕС, но к властям за регистрацией не обращались. Есть и зарегистрировавшиеся дважды в разных европейских странах.

Йохансон также добавила, что наибольшее число украинских беженцев по отношению к численности местного населения находятся в Чехии. Затем следуют Польша, Эстония, Литва, Болгария и Латвия.