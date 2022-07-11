Замглавы МИД Армении провел встречу с главой МИД Руанды

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян 11 июля встретился с находящимся в Армении с рабочим визитом министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Винсентом Бирутой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись перспектив развития отношений между Арменией и Руандой, подчеркнув имеющийся потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел Армении отметил важность совместных и последовательных усилий Армении и Руанды в предотвращении и осуждении геноцидов, так как народы обеих стран пережили геноцид.

Стороны также коснулись эффективного сотрудничества, налаженного между двумя странами в рамках Международной организации франкофонии.