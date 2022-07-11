Гаро Пайлан коснулся телефонного разговора между Пашиняном и Эрдоганом

Депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан коснулся телефонного разговора между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

“Надеюсь, что телефонный разговор между президентом Эрдоганом и премьер-министром Армении Пашиняном ускорит текущий процесс нормализации отношений между двумя странами”, - как сообщает Арменпресс, написал Гаро Пайлан в своем микроблоге в Twitter.

Նախագահ Էրտողանի եւ Հայաստանի վարչապետ Փաշինեանի հեռաձայնային զրոյցը յուսամ պիտի արագացնէ երկու երկիրներու միջեւ ընթացող բնականոնացման գործընթացը։



— Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 11, 2022

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 11-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Հայաստանի վարչապետը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահին Կուրբան Բայրամի առթիվ, իսկ Թուրքիայի նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետին գալիք Վարդավառի՝ Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնի առթիվ։ Ղեկավարներն ընդգծել են իրենց երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման երկկողմ գործընթացի կարևորությունը, ինչը կնպաստի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը։ Այս համատեքստում նրանք ակնկալիք են հայտնել, որ հուլիսի 1-ին իրենց երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն:

Напомним, что 11 июля премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

В этом контексте собеседники выразили надежду, что достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран договоренности будут скоро воплощены в жизнь.