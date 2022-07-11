Пожар на крыше одного из домов на улице Хоренаци в Ереване локализован
Пожар, возникший на крыше одного из домов на улице Хоренаци в Ереване, локализован в 19:47.
Напомним, что в центр кризисного управления МЧС Армении 11 июля, в 16:53, поступил вызов о том, что горит крыша одного из зданий на улице Хоренаци в Ереване.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали пожарные бригады, спасатели и скорая помощь.
Спасатели эвакуировали жителей дома.
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