Указом президента Армении Сероб Беджанян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Индонезия. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«На основании предложения премьер-министра, в соответствии с п.3 ч.1 ст. 132 Конституции, а также ч. 1 ст 14 закона “О дипломатической службе” назначить Сероба Беджаняна Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Индонезия (резиденция в Джакарте)», - говорится в указе главы государства.