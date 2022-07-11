Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех жителей Украины

Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке <...>", - говорится в документе.

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся только на жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

В статье федерального закона, на которую идет ссылка в указе, говорится, что иностранцы вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения таких условий, как пятилетний срок проживания в России, наличие источника средств к существованию и проверка знания русского языка.