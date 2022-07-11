Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне
Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", — отметили там.
В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе речь шла о координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили экономическое сотрудничество, наращивание торговли, использование национальных валют в расчетах и поставки энергоносителей.
"При обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса", — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.
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