Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне

Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", — отметили там.

В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе речь шла о координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили экономическое сотрудничество, наращивание торговли, использование национальных валют в расчетах и поставки энергоносителей.

"При обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса", — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.