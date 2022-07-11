Состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и Федеральным Собранием РФ

В Красноярске 11 июля состоялось 35-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Совета Федерации РФ, которое вели вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян и вице-спикер ФС СФ РФ Юрий Воробьев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в своем приветственном слове Акоп Аршакян подчеркнул исторический характер и особое значение традиционно дружественных отношений между Арменией и Россией, основанных на многовековой дружбе и сотрудничестве.

По оценке заместителя председателя НС, армяно-российское парламентское сотрудничество способствует развитию союзнических отношений между двумя странами.

«Особый колорит двусторонним отношениям придает эффективная работа Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации. С каждым годом наша Комиссия расширяет свою деятельность, становясь одним из важнейших факторов парламентского взаимодействия», - подчеркнул Акоп Аршакян.

По его словам, несмотря на трудности и вызовы современного мира, экономические связи между Арменией и Россией продолжают оставаться традиционно крепкими. «Россия занимает первое место в списке торговых партнеров Армении», - подчеркнул вице-спикер НС.

Вице-спикер НС коснулся вопроса КПП «Верхний Ларс», отметив, что это единственный наземный пропускной пункт на российско-грузинской границе, соединяющий наши страны. «К сожалению, в последние несколько месяцев мы вновь столкнулись с проблемой пересечения КПП. Ущерб был более ощутим в сезон сбора урожая, с которым столкнулись производители и перевозчики», - сказал он.

Акоп Аршакян подчеркнул, что Национальное Собрание Армении выступило с инициативой взять вопрос под парламентский контроль и способствовать решению этой проблемы. Он выразил надежду, что усилиями парламентариев проблема очередей большегрузных автомобилей будет решена в долгосрочной перспективе.

«Мы намерены придать новый импульс работе Межпарламентской комиссии в плане обогащения двусторонней повестки новыми идеями и предложениями, связанными с углублением сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах», — отметил он.

Вице-спикер НС отметил успешное сотрудничество с российскими партнерами на многих международных площадках: МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ЧЭС, а также Межпарламентской ассамблеи православия. «Позиции наших стран по принципиальным международным вопросам близки или совпадают. Россия является одним из важных стратегических партнеров Армении на международной арене», - подчеркнул Акоп Аршакян.

Завершая выступление, вице-спикер НС заверил, что работа Комиссии будет эффективной, а ее результаты укрепят стратегическое партнерство и сотрудничество между Арменией и Россией.

Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Юрий Воробьев коснулся роли армянской диаспоры в России, перспектив развития экономических и гуманитарных отношений между двумя странами. По его словам, около трех миллионов армян, проживающих в России, вносят свой вклад в общественную жизнь и экономический прогресс страны. Юрий Воробьев добавил, что доля России во внешнеторговом балансе Армении также велика: за прошедший год двусторонний товарооборот превысил 2,5 млрд долларов, увеличившись почти на 13%.

Участники заседания обсудили вопросы развития армяно-российского экономического сотрудничества, а также роль диаспоры в развитии двусторонних экономических и культурно-образовательных связей. Было затронуто сотрудничество между Арменией и Россией в рамках Евразийского экономического союза, в том числе в направлении ускорения темпов развития информационных технологий и цифровизации.

Стороны договорились продолжить работу в направлении выработки возможных механизмов поддержки армянской и русской общин, использовать ресурсы в содействии культурному взаимодействию. Была подчеркнута важность изучения русского языка в Армении и армянского языка в России, активизации деловых контактов. Стороны поддержат инициативу создания единой цифровой платформы науки и образования, которая направлена на ускоренное и долгосрочное развитие кадрового и технологического потенциала.

По предложению Акопа Аршакяна 36-е заседание Межпарламентской комиссии пройдет в Цахкадзоре, Армения.