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Землетрясение на армяно-грузинской границе

Землетрясение на армяно-грузинской границе

Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения 11 июля в 17:54 по местному времени (в 13:54 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.8, с географическими координатами 41.18⁰ северной широты и 43.95⁰ восточной долготы, в 14 км к северо-востоку от села Бавра, на армяно-грузинской приграничной зоне. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков землетрясения в эпицентре составила 3-4 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх и Тавшут Ширакской области силой 3 балла.


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