Предстоящие на 12 июля мероприятия
18:08, Июль 11, 2022
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- 18:24 Землетрясение на армяно-грузинской границе
- 18:11 Пожар на крыше одного из зданий на улице Хоренаци в Ереване
- 18:08 Предстоящие на 12 июля мероприятия
- 18:00 Премьер-министр Пашинян принял французского политического деятеля армянского происхождения Жоржа Кепенекяна
- 17:39 Теория струн: спикер STARMUS VI Брайан Грин, один из пионеров самого перспективного направления в физике
- 17:27 Патрульная служба будет действовать еще в 4 областях: премьер-министр провел заседание Координационного совета
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-07-22
- 17:19 Азиатские индексы выросли - 11-07-22
- 17:09 Премьер-министр Пашинян принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Руанды
- 16:56 Выставка под названием «Совместный взгляд на Самцхе-Джавахети» будет открыта и в Ереване, и в Тбилиси
- 16:43 Ректор Ереванского государственного медицинского университета награжден памятной медалью премьер-министра РА
- 16:32 Делегация во главе с министром финансов совершила двухдневный рабочий визит в Грузию
- 16:29 СМИ: премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев
- 16:10 STARMUS - новая возможность развития научного туризма в Армении. что может привлечь туристов
- 16:04 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции
- 15:51 Совет НС ввел в обращение проект постановления о лишении мандатов депутатов оппозиции
- 15:51 Еврокомиссия призвала начать вводить вторую бустерную дозу от COVID-19 лицам старше 60 лет
- 15:43 Акоп Аршакян и глава Красноярского края обсудили вопросы, связанные с продвижением регионального сотрудничества
- 15:12 Bloomberg: рецессия прогнозируется в еврозоне с вероятностью 45% в течение 2022 года
- 14:37 Аттестат об окончании школы в этом году выдается исключительно в электронной версии
- 14:36 Стартовала общественная кампания по реконструкции старой сцены Гюмрийского Парка дружбы
- 14:33 Численность населения Земли в ноябре преодолеет рубеж в 8 млрд
- 13:16 За последнюю неделю в Армении подтверждено 354 случая заболевания коронавирусом. О смертельных случаях не сообщалось
- 12:59 СМИ: Байден намерен выделить $100 млн больницам в Палестине
- 12:54 Армения и Грузия укрепляют сотрудничество в налоговой и таможенной сферах: КГД
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