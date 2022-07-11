Патрульная служба будет действовать еще в 4 областях: премьер-министр провел заседание Координационного совета

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Координационного совета по реформам полиции.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были представлены предусмотренные Стратегией реформирования полиции задачи на ближайшие 6 месяцев, в том числе по внедрению патрульной службы в Ширакской и Лорийской областях. Было доложено, что во втором полугодии текущего года планируется обеспечить продолжительность внедрения оперативного центра управления Патрульной службы. Далее подразделения Патрульной службы будут сформированы в Котайкской, Гегаркуникской, Тавушской и Арагацотнской областях, а затем и по всей республике. Учебные процессы будущих сотрудников Патрульной службы в вышеупомянутых 4 областях начнутся в августе. Всего на курсы записалось 1880 человек, только 718 из которых являются сотрудниками полиции. Право участия в экзаменационном процессе получили 1 332 человека, 606 из которых поступят на службу.

Затем были затронуты работы по техническому оснащению Патрульной службы, реорганизации Войск полиции и созданию Национальной гвардии. Ответственные лица заверили, что все мероприятия проводятся в соответствии с установленным графиком.

Также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью областных управлений полиции и новой модели территориальных подразделений.

Премьер-министр Пашинян отметил важность эффективной реализации всех мероприятий, предусмотренных реформой полиции, и подчеркнул необходимость проведения последовательной работы по расширению вовлечения женщин в работу в Патрульной службе. В этом контексте глава правительства дал конкретные поручения.