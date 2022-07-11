Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-07-22

ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 июля, курс доллара США вырос на 0.29 драмa и составил 410.96 драм. Курс евро сократился на 0.90 драмa и составил 415.60 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 6.69 драм. Курс британского фунта сократился на 0.89 драмa и составил 491.34 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 112.53 драмa и составила 22966.26 драм. Цена серебра сократилась на 2.79 драмa и составила 253.68 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.