Азиатские индексы выросли - 11-07-22
ТОКИО, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 26812.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.44% и составил 1914.66 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.27% и составил 3313.58 пункта, а HANG SENG снизился на 2.77% и составил 21124.20 пункта.
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