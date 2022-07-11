Премьер-министр Пашинян принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Руанды 

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Винсента Бируту и возглавляемую им делегацию.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр высоко оценил сотрудничество между Арменией и Руандой в рамках Международной организации Франкофонии и выразил надежду, что оно также будет способствовать развитию двусторонних отношений. Никол Пашинян с теплотой вспомнил контакты с президентом Руанды Полем Кагаме в ходе визита последнего в Армению, а также в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, и подтвердил готовность к углублению партнерства.

Винсент Бирута поблагодарил за гостеприимство и передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия и наилучшие пожелания президента Руанды. Он назвал эффективными обсуждения с коллегами из МИД Армении и отметил, что Руанда заинтересована в сотрудничестве с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Собеседники обменялись мнениями по повестке взаимодействия в рамках МОФ, коснулись перспектив развития двусторонних торгово-экономических отношений. В этом контексте интересным направлением была отмечена сфера туризма.

Премьер-министр попросил передать приветствия президенту Руанды Полю Кагаме.