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Ректор Ереванского государственного медицинского университета награжден памятной медалью премьер-министра РА

Ректор Ереванского государственного медицинского университета награжден памятной медалью премьер-министра РА
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял ректора Фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» Армена Мурадяна.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра РА, за многолетнюю добросовестную и плодотворную деятельность ректор «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци», доктор медицинских наук, профессор Армен Мурадян награжден памятной медалью Премьер-министр Республики Армения.

Согласно источнику, руководитель аппарата премьер-министра вручил ректору ЕГУ памятную медаль премьер-министра РА и поздравил его с 50-летием.
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